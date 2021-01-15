Киллеры перешли на криптовалюту в качестве оплаты за заказные убийства

Наемные убийцы стали брать криптовалюту в качестве оплаты за свои услуги. Об этом сообщил глава отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК Константин Комарда.

По его словам, Следственный комитет сейчас расследует дела в отношении профессиональных злоумышленников, являющихся специалистами в сфере IT-технологий. Такие преступники используют весь возможный арсенал средств для того, чтобы сохранить свою анонимность и остаться безнаказанными.

«Например, по делам о заказных убийствах было установлено использование одной из криптовалют в качестве средства платежа», – сказал Комарда в интервью ТАСС.

Дело в том, что при конвертации криптовалюты в обычную валюту транзакции проводятся через 15-20 электронных кошельков, оформленных на посторонних лиц. В результате получение денег практически невозможно отследить среди десятков тысяч других операций.

Москва, Зоя Осколкова

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