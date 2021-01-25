До 1 млн используемых в ЖКХ «умных» счетчиков могут оказаться вне закона

Не менее 1 млн так называемых «умных» электросчетчиков, которые используются в сфере ЖКХ, могут оказаться вне закона. Это связано с тем, что стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2, направленное в адрес заместителя главы Минцифры РФ Олегу Иванову от 22 января.

Напомним, что в конце прошлого года единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии была признана российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi. При этом большинство крупных операторов связи оказывают услуги на базе стандарта NB-IoT и считают стандарт NB-Fi менее безопасным.

В Минцифры пояснили, что в перечень были включены те стандарты, которые были рекомендованы Минэнерго и ФСБ и приняты Росстандартом. В ведомстве добавили, что данный перечень будет носить рекомендательный характер.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.01.21

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