Российский ЗРК «Тор-М2» получит плавающее шасси и встанет на вооружение кораблей

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Тор-М2» станет межвидовым. В линейку ЗРК решено добавить его корабельную версию. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

Он пояснил, что, с момента принятия на вооружение, которое состоялось в 1986 году, «Тор» прошел три волны глубоких модернизаций. Теперь модернизация комплекса также не прекращается. Так, принято решение поставить комплекс на плавающее колесное шасси, кроме того появится корабельная версия, что означает, что комплекс станет межвидовым для разных родов войск.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.01.21

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