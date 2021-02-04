SpaceX Илона Маска пополнит группировку Starlink еще с 60-ю спутниками

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX запустила ракету с 60-ю микроспутниками Starlink в рамках программы глобального интернет-покрытия. Изначально в течение дня планировалось произвести два запуска, но второй старт решили перенести на пятницу, 5 февраля.

Напомним, сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

Одним из крупнейших инвесторов является компания Google, которая ранее намеревалась развернуть на околоземной орбите собственную спутниковую группировку для передачи интернет-трафика.

Как писал «Новый День», развертывание Starlink вызывает критику астрономов. Многочисленные спутники на околоземной орбите уже сегодня создают большие препятствия для работы астрономов при наблюдении в оптическом диапазоне, а вскоре начнут вмешиваться и в работу радиотелескопов.

На территории ЮАР и Автралии идет строительство самого большого в мире радиотелескопа SKA (Square Kilometre Array, «Антенная решетка километровой площади»). Он будет способен вести наблюдения с небывалой точностью, а начнет работу в 2027 году. Но сегодня участвующие в проекте астрономы бьют тревогу. Официальное обращение ученых опубликовано на сайте SKA

Они призывают к строгому регулированию «мегафлотилий» спутников, которые быстро разворачивают в космосе такие компании, как SpaceX со своим проектом беспроводного интернета Starlink. Согласно планам SpaceX, группировка спутников должна составить 12 тыс. штук. А следом за ней развиваются другие аналогичные проекты, например OneWeb и Project Kuiper.

В итоге спутники будут создавать столь много помех, что это будет мешать работе радиотелескопов, давая помехи и искажения. Антенны SKA умышленно расположат в удаленной местности, чтобы снизить радиоэлектронные шумы. Так, например, будет действовать полный запрет на использование мобильных телефонов на прилегающей к SKA территории.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.02.21

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