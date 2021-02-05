ВС России получат способный сбивать беспилотники противотанковый комплекс

Россия ведет разработку первого в мире многоцелевого противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который способен сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева. По его словам, разработку ведут специалисты Конструкторского бюро приборостроения.

Оздоев отметил, что к новым ПТРК предъявляются повышенные требования. Комплексы станут «многоцелевым оборонительно-штурмовым оружием», которое будет способно поражать не только танки и другую бронированную технику, но и ранее недостижимые цели, в том числе БПЛА.

Ракет нового комплекса получат уникальные для этого типа вооружений комбинированные головки самонаведения с тепловизионным и оптическим каналами, рассказал Оздоев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.21

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