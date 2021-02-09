Власти хотят предоставить доступ к видео в Сети без оплаты услуг провайдеров

Экспериментальный проект «Доступный интернет», в рамках которого провайдеры должны давать бесплатный доступ к облегченным версиям социально значимых сайтов, предложили расширить. Власти хотят обязать операторов связи давать бесплатный доступ к видеоконтенту федеральных телеканалов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сейчас в рамках проекта граждане получили бесплатный доступ к 391 сайту из специального перечня, который был утвержден в апреле 2020 года. Источники издания рассказали, что администрация президента РФ и Минцифры хотят, чтобы пользователи получили бесплатный доступ к видеоконтенту федеральных телеканалов (первый и второй мультиплекс) и социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В качестве причины данной инициативы названа необходимость поддержать отечественный контент на фоне конфликтов с западными видеохостингами (в первую очередь, с YouTube). По мнению наблюдателей, в случае реализации данной инициативы нагрузка на сеть значительно вырастет, как и расходы провайдеров, которые в итоге лягут на плечи абонентов.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что предоставление бесплатного доступа к видео приведет к тому, что 30% пользователей просто перестанут платить за интернет. Это в свою очередь обернется ростом тарифов и увеличением числа рекламных роликов и банеров в сети.

С ним согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, который спрогнозировал рост тарифов на связь быстрее темпов инфляции. По словам Кускова, на YouTube приходится около трети трафика операторов, и бороться с американским видеохостингом у государства таким образом не получится.

Напомним, обеспечить россиянам доступ к социально значимым сетевым ресурсам без оплаты услуг провайдеров в январе прошлого года предложил президент Владимир Путин. В утвержденный перечень вошли соцсети, поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, сайты госорганов и банков, сервисы доставки, маркетплейсы и волонтерские сервисы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.02.21

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