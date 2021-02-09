В России предложили по умолчанию ставить «родительский контроль» на сим-карты для детей

Мобильные операторы при оформлении сим-карт для детей могли бы по умолчанию предоставлять сервис «родительского контроля». С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, подростки чаще всего используют именно мобильные устройства для выхода в Интернет. Функция родительского контроля позволит исключить доступ несовершеннолетних к запрещенной информации, передает РИА «Новости».

Кузнецова добавила, что особое внимание нужно уделять детям, которые оказались вовлечены в деструктивные группы. Важно выяснить причины, по которым они увлеклись таким контентом, и предоставить альтернативу.

«И, конечно, стараться быть ближе, больше общаться, искать и находить это время для того, чтобы услышать и понять друг друга», – подчеркнула детский омбусмен.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.02.21

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