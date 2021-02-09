На МКС испытают новый материал для защиты космонавтов от радиации

Углеродный композит для защиты от космического излучения был отмечен золотой медалью и дипломом на международной выставке изобретений International Exhibition of Inventics «INVENTICA-2020» (Яссы, Румыния). Разработка была сделана совместными усилиями специалистов Белгородского Государственного технологического университета имени В.Г. Шухова и Центра подготовки космонавтов.

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, проект многослойного полимера был выдвинут на конкурс Федеральным институтом промышленной собственности РФ. Как рассказал начальник научного управления ЦПК, доктор технических наук Андрей Курицын, суть изобретения кроется в применении современных композитных полимеров для защиты от радиации в космосе.

Материал имеет преимущества в сравнении с подобными материалами других разработчиков. Он уже выпущен, проверен в земных условиях и будет испытан на борту Международной космической станции (МКС). Документы на проведение космического эксперимента по испытанию нового защитного материала уже подписаны. Эксперимент на борту МКС по испытанию свойств нового материала в числе других поможет приблизиться к решению проблемы защиты космонавтов от космического излучения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.02.21

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