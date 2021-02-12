«Яндекс» сообщил об утечке данных почти 5 тысяч пользователей

«Яндекс» раскрыл внутреннюю утечку данных почти 5 тыс. пользователей своего почтового сервиса. Об этом сообщается на сайте компании.

Служба безопасности «Яндекса» обнаружила, что сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Им оказался один из трех системных администраторов, обладавших правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков, отметили в компании.

Неавторизованный доступ в эти ящики уже заблокирован. Их владельцев уведомили о необходимости смены пароля. Компания также принесла извинения.

«По выявленному инциденту проводится внутреннее расследование, и будут пересмотрены процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа», – сообщили в компании. «Яндекс» также обратился в правоохранительные органы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.02.21

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