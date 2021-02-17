Минтранс намерен внедрить биометрию в аэропортах

К концу 2023 года биометрическая идентификация при прохождении предполетных процедур должна появиться в 6% российских аэропортов, рассчитывает Минтранс. Но внедрение может быть и масштабнее, если ведомство найдет финансирование

К концу 2023 года 6% российских аэропортов должны будут использовать биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект для обработки данных. Предполагается, что это упростит транспортные процедуры, следует из опубликованной программы цифровой трансформации Минтранса, передает РБК. Отмечается, что при наличии дополнительных средств у министерства показатель должен достичь 15%.

Предполагается, что к началу 2024 года система должна действовать не менее чем в 12 аэропортах в базовом сценарии и в 30, если появятся дополнительные средства. На развитие системы запланировано потратить 585,2 млн рублей бюджетных средств, а для реализации «сценария развития» понадобится вложить еще 3,8 млрд рублей. В общей сложности на реализацию программы ведомство планирует потратить 8,7 млрд рублей, а размер дополнительного финансирования составит еще в 12,7 млрд руб.

Источник издания рассказал, что за пределами столичного региона по меньшей мере 5 аэропортов ведут переговоры о внедрении системы распознавания лиц, а два из них будут подключены к системе в ближайшее время. Чтобы пользоваться новыми возможностями, россиянам необходимо сдать данные в ЕБС в одном из отделений банков, а также дать согласие на использование биометрии в конкретных целях.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.02.21

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