Мошенники облюбовали популярную соцсеть Clubhouse

Рост популярности закрытой социальной сети Clubhouse в России привел к появлению мошенничеств, ориентированных именно на нее. Злоумышленники предлагают за деньги получить доступ к соцсети, а в магазинах приложений появились подделки, которые могут стать источником вирусов и фишинга.

Популярность Clubhouse начала резко расти после того, как в ней зарегистрировались знаменитости. Так в соцсеть вступили основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и создатель Facebook Марк Цукерберг. Также там можно найти голливудских звезд, известных бизнесменов и политиков.

Соцсеть предлагает обмен голосовыми сообщениями в виртуальных комнатах по интересам. Зарегистрироваться на платформе можно только по приглашению от кого-то из ее пользователей. Пока у Clubhouse есть только мобильное приложение для iOS.

Этими ограничениями и воспользовались мошенники. В сервисах бесплатных объявлений стали нередкими предложения по продаже приглашений в Clubhouse, пишет «Коммерсант». Цена варьируется от 200 до 10 тысяч рублей. При этом, по словам экспертов по кибербезопасности, перевод денег вовсе не гарантирует, что покупатель действительно получит заветный инвайт.

В магазине приложений операционной системы Android появились фальшивые приложения Clubhouse. Эти программы могут в том числе отслеживать местоположение устройства, получать сообщения из мессенджеров или доступ к микрофону и камере на смартфоне, а также распространять вредоносное ПО. Настоящее приложение Clubhouse не запрашивает доступ к камере, фотографиям или местоположению.

Кроме того, эксперты предупреждают о другой опасности. Мошенники, получившие доступ к голосовым материалам пользователя, могут создать его речевой профиль, чтобы воспользоваться технологией подделки голоса.

В Общественной палате уже попросили Роскомнадзор и правоохранительные органы начать контролировать Clubhouse. Соцсеть, как и все другие площадки, должна исполнять российские законы и не допускать распространения экстремистского контента.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.02.21

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