В «Ростехе» создали переносной комплекс для борьбы с беспилотниками

Российские ученые создали мобильный комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Разработка, получившая название «Защита», принадлежит Санкт-Петербургскому НИИ «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника», «Ростех»), сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Заявлено, что комплекс помещается в трех кейсах, а чтобы привести его в рабочее состояние потребуется 30 минут. Он способен подавлять управление дронами в радиусе 2 км независимо от времени суток и погоды. Важным преимуществом является и то, что комплекс остается незаметным и неуязвимым для радиоэлектронного противодействия.

По словам генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева, комплекс успешно прошел испытания. В связи с этим предприятие готово наладить его серийное производство. В год «Вектор» сможет производить до 50 комплексов, передает РБК. Михеев также рассказал, что потенциальными заказчиками являются силовые ведомства.

Предполагается, что стоимость комплекса будет соответствовать рынку, которая по оценкам экспертов, может составить 25-35 млн рублей в зависимости от комплектации.

«Защита» способна распознать тип летательного аппарата и местоположение пульта управления в секторе 360 градусов и на удалении в 2 км. После этого она разрывает канал связи с аппаратом. Кроме того, новейший комплекс способен подавлять сигналы глобальных спутниковых систем позиционирования.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.02.21

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