В Сети появилась база данных 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов

Базу данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов для операционной системы Android выставили на продажу на теневых форумах. Об этом пишет «Коммерсантъ». «Слив» затронул тех, кто пользовался приложениями GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN.

Отмечается, что в Сеть утекли адреса электронной почты, пароли и логины пользователей, в том числе из России. Кроме того, покупатель архаива сможет получить данные об устройствах пользователей VPN, в том числе серийные номера, типы телефонов и бренды, пишет издание.

По мнению основателя компании «Интернет-розыск» Игоря Бедерова, очередная утечка данных пользователей бесплатных VPN произошла из-за «очевидной халатности при обращении с конфиденциальной информацией». «Владельцы сервисов банально не стали изменять пароли по умолчанию на своих серверах баз данных», – считает он.

Независимый эксперт по информационной безопасности Денис Батранков советует пользователям VPN-сервисов ставить уникальные пароли. Это позволит в случае утечки не дать мошенникам получить доступ к другим сервисам методом подбора

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.02.21

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