Россия приступила к созданию новой баллистической ракеты «Кедр»

Перед предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) поставили задачу разработать новый ракетный комплекс стратегического назначения «Кедр». Это одно из направлений по созданию ракетного комплекса нового поколения для модернизации стратегического вооружения. «Пока ведется глубокая научно-исследовательская работа. Когда она превратится в опытно-конструкторскую, можно будет говорить предметно», – приводит ТАСС слова источника в ракетно-космической отрасли.

На сегодняшний день на вооружении российской армии стоят межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования Р-36М2 «Воевода», УР-100Н УТТХ (помимо обычной ядерной боеголовки, она стала носителем гиперзвукового боевого блока «Авангард»), РТ-2ПМ «Тополь», РТ-2ПМ2 «Тополь-М», РС-24 «Ярс», МБР морского базирования Р-29Р, Р-29РМУ2 «Синева», Р-30 «Булава». Кроме того, к летным испытаниям подготовлена шахтная МБР тяжелого класса РС-28 «Сармат».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.03.21

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