Эксперт рассказал, какие сообщения лучше сразу удалять с телефона

Некоторые сообщения на телефоне могут помочь злоумышленникам взломать устройство и получить доступ к данным. Какую информацию лучше не хранить в памяти гаджета, рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

В первую очередь нужно удалять во входящих или в черновиках информацию о паролях, персональные данные, а также сообщения, которые могут навредить вашей репутации или репутации ваших близких. Не стоит хранить и сервисные сообщения: временные пароли и ссылки финансовых сервисов, коды авторизации социальных сетей или интернет-магазинов.

Часто приложения запрашивают доступ к контактам и текстам смс-сообщений. «Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к смс через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку смс в самое уязвимое пространство», – рассказал эксперт агентству «Прайм».

Присылаемые сервисами ключи, как правило, не работают дольше одной минуты. Но мошенники могут представиться вашим именем в службе поддержки какого-то сервиса и составить легенду, исходя из смс-истории, а далее – получить доступ к вашему аккаунту.

«Делайте резервное копирование, устанавливайте двухфакторную верификацию, не теряйте телефон и следите за своими смс-сообщениями», – предупредил Щельцин.

Москва, Зоя Осколкова

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