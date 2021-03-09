С созданием сверхинтеллекта люди могут стать домашними питомцами

Футуролог Евгений Кузнецов считает, что создание искусственного сверхинтеллекта может привести к тому, что человек для него станет своеобразным домашним животным, о котором нужно заботиться, но которое не влияет на развитие хозяина. Об этом пишет РИА «Новости».

По прогнозам, сверхинтеллект будет изобретен примерно к 2070 году. «В прошлом году математически была доказана теорема, что невозможно разработать систему контроля сверхинтеллекта со стороны человека, что сверхинтеллект всегда определит механизм контроля и уйдет от него. Значит, сверхинтеллект невозможно контролировать в принципе. Как только мы дадим ему дорогу, он будет развиваться быстрее нас и без нас», – отметил член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов.

По его словам, человек станет кем-то вроде домашнего питомца. «При разговорах о сверхинтеллекте я всегда рассказываю грустную шутку, что человек станет своеобразным «котиком», а сверхинтеллект будет о нем заботиться и не позволит воевать», – сказал футуролог.

Более того, люди даже могут не осознать, что они находятся под опекой, но будут замечать положительные изменения своей жизни.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.03.21

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