Урал и Поволжье накрыл «зонтик» из современных ПВО

В Центральном военном округе (ЦВО) на боевое дежурство заступила интегрированная система автоматизированного управления силами и средствами противовоздушной обороны (АСУ ПВО). В нее входят системы противоракетной и воздушной обороны С-400 «Триумф», ракетно-пушечные системы «Панцирь» и радиолокационные средства. По данным «Известий», АСУ ПВО уже прошла проверку в ходе учений.

Испытания, по данным издания, состоялись совсем недавно. Под ее «зонтиком» оказались Урал и Поволжье, а также крупнейшая база российских стратегических бомбардировщиков в Энгельсе.

«Центр России не имел таких (систем ПВО – прим. ред.) на уровне дивизий и армий ПВО, только на уровне полков. Чтобы полностью завершить сведение войск в единый контур, не хватало сил и средств», – отметил бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.03.21

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