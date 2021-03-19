Спутник США взорвался в космосе

Американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался на орбите. Об этом сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Разрушение спутника произошло 10 марта. Аппарат распался на 16 обломков. Нет признаков того, чтобы это было вызвано столкновением с другим объектом, сообщает ВВС США в твиттере.

NOAA 17 был запущен в июне 2002 года и выведен из эксплуатации в 2013 году. Он находился на орбите с минимальной высотой 800 км и максимальной 817 км.

Американцы не уточнили, могут ли образовавшиеся обломки помешать работе других космических аппаратов. Стоит отметить, что спутники данной серии и ранее разрушались в космосе из-за взрыва бортовых батарей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 18.03.21

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