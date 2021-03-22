Минпросвещения хочет отказаться от зарубежных видеосервисов в школах

Платформа цифровая образовательная среда (ЦОС) поможет в будущем отказаться от использования иностранных видеосервисов в российских школах. Такое заявление сделал замминистра просвещения РФ Виктор Басюк в ходе парламентских слушаний.

Он отметил, что ЦОС получит современное программное обеспечение и технологическое оборудование, а также получит систему видео-конференц-связи отечественного производства. Все это будет объединено внутри «защищенной выверенной школьной информационной среды», что «позволит нам отказаться от зарубежных аналогов», сказал замминистра, передает ТАСС. О каких именно аналогах он вел речь, осталось не ясным.

ЦОС является платформой для взаимодействия обучающихся, родителей, учителей и администрации школ. Среда разработана в рамках нацпроекта «Образование». Эксперимент по внедрению ЦОС российских регионах стартовал 10 декабря 2020 года. Он продолжится до конца 2022 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.03.21

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