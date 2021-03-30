В России создадут образовательную ИТ-систему за 2,18 млрд рублей

Минпросвещения разработало концепцию создания государственной информационной системы (ГИС) «Моя школа», которая станет единой ИТ-платформой для всех образовательных учреждений в стране, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что в документе говорится, что данная система должна стать единым ИТ-контуром для всех российских организаций, которые работают в сфере дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования. На реализацию программы до 2024 года планируется направить 2,18 млрд рублей. Техническим оператором платформы выступит Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО).

Изначально проект запустят в 15 регионах. В систему интегрируют электронный школьный дневник, журнал, расписание и портфолио учеников. Кроме того, платформа будет содержать облако файлов, система поддержки проектной деятельности, а также библиотека контента с различными обучающими курсами. Также планируется создать платформы для родительских онлайн-собраний. Пользователями этой системы станут преподаватели, родители, ученики и поставщики контента, а регистрация будет проходить через «Госуслуги».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.03.21

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