Графен из переработанных покрышек укрепит бетонные конструкции

Ученые открыли технологию переработки старых автомобильных шин в низкокачественный графен, который можно использовать для повышения прочности бетонных конструкций. Об этом пишет издания Carbon.

Во всем мире на выброс идет почти миллиард автомобильных покрышек, однако вопрос утилизации остается острым. Сотрудники Университета Райса (США) освоили переработку шин в графен низкого качества, который годится для повышения прочностных характеристик бетонных изделий.

«Из шин можно получать разупорядоченный графен, который годится для добавления в раствор цемента. Если использовать такой графен в качестве добавки для повышения прочности бетона, то можно серьезно продлить срок эксплуатации последнего», – сказал ученый Джеймс Тур.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.03.21

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