На смартфоны обязали устанавливать 16 видов российских приложений

В России вступил в силу закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на ввозимые в страну смартфоны и другие высокотехнологичные устройства. Из постановления правительства следует, что наибольшее количество программ должно быть предустановлено на смартфоны и планшеты:

браузеры;

поисковые системы;

социальные сети;

мессенджеры;

сервисы электронной почты;

картографические и навигационные сервисы;

голосовые помощники;

новостные агрегаторы;

антивирусы;

офисное ПО;

аудиовизуальные сервисы;

программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту;

приложение платежного сервиса «Мир»;

облачные хранилища;

приложение «Госуслуги»;

«программы для доступа к ресурсам», включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе «для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».

На смарт-ТВ должны быть предустановлены браузер, поисковая система, социальная сеть и аудиовизуальный сервис. На компьютеры производителям придется установить российские браузер, офисное ПО и антивирус.

Конкретные приложения для предустановки определило Минцифры. Список был утвержден постановлением правительства. Большая часть из них – это сервисы Mail.ru и «Яндекса», из соцсетей предложны «Одноклассники» и «ВКонтакте», также есть программы «Лаборатории Касперского», платежная система «Мир».

При продаже смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров без российского ПО должностным лицам будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, организациям – от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.04.21

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