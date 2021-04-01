На смартфоны обязали устанавливать 16 видов российских приложений

В России вступил в силу закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на ввозимые в страну смартфоны и другие высокотехнологичные устройства. Из постановления правительства следует, что наибольшее количество программ должно быть предустановлено на смартфоны и планшеты:
браузеры;
поисковые системы;
социальные сети;
мессенджеры;
сервисы электронной почты;
картографические и навигационные сервисы;
голосовые помощники;
новостные агрегаторы;
антивирусы;
офисное ПО;
аудиовизуальные сервисы;
программы для онлайн-трансляций и доступа к пользовательскому контенту;
приложение платежного сервиса «Мир»;
облачные хранилища;
приложение «Госуслуги»;
«программы для доступа к ресурсам», включенным в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе «для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность».
На смарт-ТВ должны быть предустановлены браузер, поисковая система, социальная сеть и аудиовизуальный сервис. На компьютеры производителям придется установить российские браузер, офисное ПО и антивирус.
Конкретные приложения для предустановки определило Минцифры. Список был утвержден постановлением правительства. Большая часть из них – это сервисы Mail.ru и «Яндекса», из соцсетей предложны «Одноклассники» и «ВКонтакте», также есть программы «Лаборатории Касперского», платежная система «Мир».
При продаже смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров без российского ПО должностным лицам будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, организациям – от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 01.04.21
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