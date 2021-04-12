В России появится первый блокчейн-оператор

Московская биржа и крупнейшие банки России договорились создать первого национального блокчейн-оператора. Участники Ассоциации ФинТех (АФТ) уже подписали соглашение, чтобы подтолкнуть развитие технологий с использованием распределенных реестров в России.

Участниками проекта стали Московская биржа, Газпромбанк, ВТБ, ПСБ, Национальная система платежных карт (НСПК) и АФТ. 9 апреля они подписали документы о создании ООО «Системы распределенного реестра». Блокчейн-направление выделили в отдельную юридическую структуру, чтобы ускорить развитие отечественных ИТ-решений в этой сфере.

«Концепция блокчейна прошла от завышенных ожиданий к пересмотру позиционирования и осознанию промышленных преимуществ в конкретных бизнес-применениях», – пояснил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов в пресс-релизе Мосбиржи.

По его словам, новая структура станет фундаментом для раскрытия всех преимуществ технологии распределенного реестра. Генеральный директор АФТ Татьяна Жарова уверена, что новое общество позволит ускорить создание отечественных сервисов на основе блокчейна.

В России уже сертифицирована и действует блокчейн-платформа «Мастерчейн», в которой применяются российские стандарты криптографии. Планируется, что новое общество будет работать на ее основе и приведет к появлению удобных сервисов для граждан и бизнеса.

Москва, Наталья Рязанова

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