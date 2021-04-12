Российские космонавты больше не питаются из тюбиков

Российские космонавты уже давно не питаются едой из тюбиков на Международной космической станции. Об этом сообщил летчик-космонавт Максим Сураев.

По его словам, сейчас на МКС поставляют консервы и сублимированные продукты. «По поводу тюбиков – это уже фейковая история. В тюбиках сейчас только мед и кетчуп», – рассказал Сураев радиостанции «Говорит Москва».

Сейчас в космосе две категории продуктов: сублиматы (сок, лапша, борщ), которые нужно заливать кипятком, и консервы (мясо, каша).

При этом за калорийностью питания космонавтов тщательно следят, так как им нельзя набрать лишний вес. «Дневной рацион космонавта – 3 тысячи или 3,5 тысячи калорий. В невесомости человек тратит меньше энергии, чем на Земле, – пояснил Сураев. – Если потреблять больше нормы, привезешь лишние килограммы. Нужно ограничивать себя. Каждый космонавт занимается спортом – 2 или 2,5 часа в день».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.04.21

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