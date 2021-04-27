«Куча людей умрет»: Илон Маск описал перспективы освоения Марса

Глава Space X Илон Маск предупредил, что первая миссия на Марс может не выжить. По его словам, даже добраться на красную планету будет непросто.

Маск уверен, что участников освоения Марса ждет «потрясающий опыт». И подчеркнул, что команду будут отбирать только из добровольцев.

«Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале. Добраться туда непросто. Но мы не собираемся посылать всех подряд, это только для добровольцев», – сказал основатель Space X телеканалу CNN.

Несмотря на риски, Илон Маск уверен, что пионеров на Марсе ждет «славное путешествие». К тому же, они будут выполнять важную миссию, работать на перспективу, потому что освоение других планет важно для выживания человека как вида.

«Мы не можем просчитать все риски, будет опасно и, возможно, не все вернутся. Не стоит ожидать комфорта, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и все такое. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс – самое подходящее место», – заявил Маск.

Как сообщал «Новый День», основатель Space X обещал отправить человека на Марс в ближайшие шесть лет. Следующие два года к Красной планете будут летать беспилотные корабли, и только потом специалисты разработают миссию с участием команды.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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