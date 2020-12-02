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Среда, 2 декабря 2020, 11:44 мск

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США планируют доставить человека на Марс в течение шести лет

Фото: NASA

Глава компании SpaceX Илон Маск спрогнозировал сроки марсианской миссии. По его словам, человек ступит на поверхность Красной планеты в ближайшие шесть лет.

Американский бизнесмен сообщил, что уже в течение двух лет планирует отправить на Марс корабль без команды. Что касается первого человека, то он может оказаться на Красной планете и через четыре года.

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет, – сказал Маск на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине. – Если нам повезет, то, может, и за четыре года».

Премию Axel Springer присуждает одноименный медиаконцерн авторам инновационных идей, оказывающим влияние на общество.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.12.20

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Метки / США

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