«Марс, мы идем!»: Маск счел успехом испытания прототипа Starship, закончившиеся взрывом (ВИДЕО)

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX для полетов на Марс взорвался при посадке во время испытаний в Техасе. Несмотря на это, основатель SpaceX Илон Маск счел опыт успешным.

В ходе испытаний аппарат поднялся на высоту 12,5 км, затем отключил и снова запустил двигатели для возврата в вертикальное положение, после чего при попытке приземления на стартовой площадке взорвался.

Маск назвал испытания прототипа корабля Starship успешными. «Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления!», – написал он в своем твиттере. Американский бизнесмен при этом отметил, что давление в топливном бачке было низким во время приземления, из-за чего скорость приземления была высокой. «Поздравляем команду SpaceX, черт возьми! Марс, мы идем!», – добавил Маск.

Ранее глава компании SpaceX спрогнозировал сроки марсианской миссии. По словам Маска, человек ступит на поверхность Красной планеты в ближайшие шесть лет. Бизнесмен сообщил, что уже в течение двух лет планирует отправить на Марс корабль без команды, а первый человек может оказаться на Красной планете через четыре года.

Вашингтон, Наталья Петрова

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