Россия повторила рекорд по запускам ракет без аварий

«Роскосмос» провел 58 безаварийных пусков ракет, достигнув уровня рекорда, установленного в нашей стране 30 лет назад. То есть за два с половиной года не было ни одного неудачного старта, подсчитали в РИА «Новости».

Старт «Союза-2.1б» стал 58-м успешным пуском. Ракета-носитель вывела на орбиту 36 спутников OneWeb для сети высокоскоростного интернета.

За 2,5 года больше всего пусков прошло на Байконуре – 27, 19 ракет успешно стартовали с Плесецка, 5 – с космодрома Восточного и семь – с Куру во Французской Гвиане.

Последняя авария с российскими космическими кораблями случилась в 2018 году. Полет ракеты «Союз-ФГ», которая должна была доставить смену на МКС, был неожиданно прерван. Экипаж успешно вернулся на Землю, а причиной неудачного старта назвали сбой при разделении ступеней ракеты.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.04.21

«Куча людей умрет»: Илон Маск описал перспективы освоения Марса. / Большинство уральских подростков сталкивались с кибербуллингом. / В России появилась новая IT-компания – пользователи могут и учиться, и зарабатывать. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»