Китайский зонд впервые совершил посадку на Марс

Посадочный модуль с марсоходом «Чжужун» совершил посадку на поверхность Марса утром 15 мая. Впервые космический аппарат Китая коснулся поверхности другой планеты, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Модуль сел в заранее выбранном районе марсианской равнины Утопия. В ближайшее время марсоход «Чжужун» начнет выполнять программу исследований грунта, ионосферы и климата Красной планеты. Планируется, что «Чжужун» проработает 90 марсианских суток, получая питание от солнечных батарей. При этом передвигаться он сможет со скоростью до 200 метров в час.

Замглавы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по научным вопросам Томас Цурбухен поздравил китайских коллег с успешной посадкой их модуля на Марс.

«Вместе с мировым научным сообществом я с нетерпением жду того важного вклада, который эта миссия внесет в понимание человечеством Красной планеты», – написал он в Twitter.

Как сообщал «Новый День», Китай запустил зонд «Тяньвэнь-1» в конце июля 2020 года. Аппарат семь месяцев, добирался до Марса, а в начале марта 2021 года уже передал первые фотографии поверхности Красной планеты.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 14.05.21

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