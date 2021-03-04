Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал новые снимки Марса (ФОТО)

Китайское национальное космическое управление (CNSA) в четверг опубликовало три снимка Марса, сделанные китайским зондом «Тяньвэнь-1». Два изображения – черно-белые, еще одно – цветное. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.

Черно-белые фото были получены камерой высокого разрешения с высоты 330-350 километров. На снимках запечатлены небольшие кратеры, хребты, дюны и другие детали на поверхности Марса.

Фото: CNSA

Диаметр самого большого кратера оценивается примерно в 620 метров.

Цветное изображение было получено камерой среднего разрешения и показывает северную полярную область Марса.

Китай запустил свой первый зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» в конце июля прошлого года. Аппарату понадобилось семь месяцев, чтобы добраться до Красной планеты.

Ранее снимки поверхности Марса прислал ровер Perseverance. Марсоход прибыл на Красную планету на 19 февраля. NASA опубликовало в своем твиттере видео с посадкой Perseverance на Марсе и запись звуков c поверхности планеты, сделанную марсоходом. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию Марса, чтобы понять причины его превращения в холодную безжизненную планету.

Москва, Наталья Петрова

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