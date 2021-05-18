В России приоткрыли завесу создания новейшего отечественного авианосца

Новейший авианосец может обойтись российскому оборонному бюджету в 500 миллиардов рублей. Военно-морскому флоту России нужен не один, а три авианосца – головной и два серийных, а также новый палубный истребитель-бомбардировщик. Об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов в интервью РИА «Новости». По его словам, ВПК России рассмотрит целесообразность строительства новых авианосцев в ходе подготовки госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы.

По одной из представленных оценок на создание головного авианосца водоизмещением не менее 70 – 80 тысяч тонн потребуется около полутриллиона рублей, отметил Поспелов. Он не исключил увеличения стоимости нового отечественного авианесущего корабля в процессе строительства, поскольку при реализации столь масштабных проектов есть вероятность удорожания. «Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – полагает собеседник агентства.

Как отметил Поспелов, российский авианосец должен быть дешевле, но и меньше авианосцев США с 110 тыс. тонн водоизмещения, принимающих более 100 летательных аппаратов вместе с беспилотниками.

Российские конструкторы разработали несколько проектов авианосцев. По словам члена коллегии ВПК РФ, доработки требуют несколько основных элементов будущего корабля – системы взлета и посадки летательных аппаратов.

В настоящее время на вооружении ВМФ есть только один авианосец – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Он встал в строй в 1991 году, сейчас корабль находится на плановом ремонте. В декабре 2019 года на авианосце произошел пожар, в результате которого погибли два человека и пострадали еще 14. Еще до ЧП стоимость модернизации «Адмирала Кузнецова» оценивалась в 20 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.05.21

Роскомнадзор частично отменил замедление трафика Twitter. / Курс биткоина вновь рухнул из-за слов Илона Маска. / 61% опрошенных россиян недовольны бесконтрольностью информации в Сети. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»