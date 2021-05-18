Новые модели телевизоров могут следить за россиянами

Новые модели телевизоров могут стать инструментом для слежки за россиянами. Современные устройства собирают информацию без ведома хозяина и отправляют злоумышленникам. Об этом сообщила агентству «Прайм» менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.

«В случае заражения вредоносным ПО зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV», – говорит эксперт.

Чтобы определить, следит ли телевизор за вами, нужно посмотреть исходящий трафик. Передача звуковых и видеозаписей требует большого объема и будет заметна в истории отправлений.

Впрочем, домашняя техника редко становится инструментом слежки. Телевизор может использоваться при целенаправленных атаках, например, для промышленного шпионажа или шантажа. Чаще всего бытовые устройства становятся жертвами массового заражения, целью которого будет либо создание ботнет-сети, либо кража платежных данных.

Эксперт рекомендует вовремя обновлять ПО своего телевизора, чтобы защититься от вирусов. Также можно подключить устройство в отдельный сетевой сегмент. Для тех, кто опасается, что может стать объектом слежки, Михайлова рекомендует отключать телевизор от электросети, а включать ситуативно по необходимости.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.21

Россия готова потратить более 400 млрд рублей на электротранспорт. / В России приоткрыли завесу создания новейшего отечественного авианосца. / Роскомнадзор частично отменил замедление трафика Twitter. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»