В работе судей в России используют искусственный интеллект

В России начали использовать искусственный интеллект в работе судьи. Об этом сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов.

Первый пилотный проект по использованию ИИ был запущен в Белгородской области. Технологию подключили к подготовке судебных приказов по взысканию задолженностей по имущественным, транспортным и земельным налогам, передает РИА «Новости».

Момотов подчеркнул, что ИИ не выносит судебных решений, а только экономит время судьи, подготавливая документы и проверяя реквизиты.

«Внедрение таких технологий позволит снизить нагрузку на суды, высвободит время для рассмотрения более сложных споров», – заключил глава Совета судей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.05.21

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