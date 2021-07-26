На случай ядерного удара: в России создают новый «самолет Судного дня»

Авиаконструкторы в Воронеже начали разработку нового самолета управления войсками на случай ядерной войны. Воздушное судно создается на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Проект получил название «Звено-ЗС», сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его сведениям, ВКС России получат два таких «самолета Судного дня», один из них уже находится в производстве. В будущем возможен заказ третьего воздушного командного пункта управления, сказал источник.

Отмечается, что радиокомплекс нового самолета позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тыс. километров. Такие самолеты не укомплектованы вооружением. В полете они сопровождаются истребителями. Также самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе.

Новые «самолеты Судного дня» заменят Ил-80, построенные на базе пассажирских Ил-86. Их дальность увеличится вдвое по сравнению с предшественником.

Такие самолеты нужны для управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры, а также для эвакуации высшего руководства страны.

Добавим, что у США также есть летающие командные пункты E-4B «Nightwatch», известные, как NEACP, созданные на базе Boeing 747.

В настоящее время и Россия, и США располагают четырьмя командными летающими пунктами.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.07.21

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