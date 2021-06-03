В России анонсировали появление «белого интернета» для школьников

В России разрабатывают «белый интернет» для школьников. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сегодня создается так называемый «белый интернет» для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание», – цитирует министра РИА «Новости».

В «белом интернете» можно будет смотреть фильмы, а также посещать онлайн музеи и театры. При этом Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения не идет по пути запрета, а стремится идти по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда.

«Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим», – заключил министр.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.06.21

На выставке «Лабэкспо-2021» представлен инновационный способ оценки кардиориска. / «Попытка тотального контроля в период выборов»: Госдума «закручивает гайки» для Интернета. / Хакеры взломали крупнейшего в мире производителя мяса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»