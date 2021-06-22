Ученые создадут нейросеть для мониторинга Байкала

Специалисты разрабатывают нейросеть для постоянного мониторинга экосистем Байкала. Прототип планируется испробовать еще до конца лета.

Сейчас ученые анализируют собранные на Байкале данные и приводят их в систему вручную. Учитывая, что одного планктона в озере более 400 видов, процесс трудоемкий.

В будущем эти функции возьмет на себя нейросеть, в которую для обучения уже ввели более тысячи фотографий всех видов планктона. Данные будут передаваться для анализа прямо с микроскопа.

«Алгоритм будет автоматически анализировать пробы байкальской воды, распознавать и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Рабочий прототип системы будет представлен уже этим летом», – пояснил представитель Yandex.Cloud (цитата по «Интерфаксу»).

В команду по созданию нейросети входят ученые НИИ биологии Иркутского государственного университета, специалисты Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал», облачной платформы Yandex.Cloud и разработчики моделей искусственного интеллекта Maritime AI.

Проект регулярного экомониторинга Байкала «Точка №1» начат в 1945 году и стал рекордсменом России по длительности за всю историю науки. В рамках проекта ученые каждый день проводят анализ проб воды, взятых на глубине 800 м в 2,7 км от берега.

Как сообщал «Новый День», вице-премьер РФ Виктория Абрамченко пообещала к 2024 году действующую информационную систему для экологического мониторинга в России. В онлайн-режиме будут проверяться воздух, вода и почва.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.06.21

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