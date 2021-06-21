В России к 2024 году создадут систему экологического онлайн-мониторинга

Отслеживать экологическую ситуацию в России будет отдельная информационная система. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что система будет готова к 2024 году.

«Создаем государственную информационную систему, которая будет заниматься онлайн-мониторингом экологической обстановки. Это воздух, почва и вода. И такую систему мы создадим к 2024 году», – цитирует Абрамченко ТАСС.

Сейчас правительство занимается усилением природоохранных ведомств в Сибири. В лаборатории уже набрали дополнительных специалистов, подвозят технику.

Напомним, 15 июня Госдума приняла во втором чтении пакет поправок, регулирующих объем выбросов в атмосферу в 12 российских городах. Планируется, что к 2024 году в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце, Чите уровень вредных выбросов снизится на 20%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.06.21

Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 46 тысяч. / Изображая жертву: девицы, мешавшие спать густонаселенному микрорайону, требуют привлечь к ответственности того, кто пытался их усмирить. / В Европейскую часть России придет затяжная жара. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»