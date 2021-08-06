«Ложная альтернатива»: В Greenpeace призвали Россию отказаться от биоразлагаемой упаковки

Российское отделение Greenpeace призывает правительство отказаться от планов перехода на биоразлагаемую пластиковую упаковку. В организации считают, что это не решит проблему мусора в России, а лишь усугубит ее. В стране нет возможностей для переработки и компостирования биоразлагаемых полимеров, они будут гнить на свалках и выделять парниковые газы.

В настоящее время кабмин ищет альтернативу одноразовому пластику. Российский экологический оператор (РЭО) предложил заменить пластиковые товары, тару и упаковку на биоразлагаемые варианты. Однако в Greenpeace считают эту идею «ложной альтернативой». На сайте организации опубликовано письмо, адресованное главам Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, Минсельхоза и РЭО, где перечислены недостатки инициативы.

Greenpeace указывает, что в России нет стандартов производства и маркировки изделий из биополимеров, и под таким название представлено множество материалов, каждый из которых нужно перерабатывать и компостировать разными способами. Но на практике при нынешней системе их рассортировать не получится, поэтому вся такая упаковка отправится на свалку, где для нее нет условий для разложения, а частичное разложение приведет к выбросу парниковых газов.

Кроме того, полимеры из растительного сырья частично производятся из сельскохозяйственных культур, а увеличение посевных площадей может привести к вырубке лесов, разрушению экосистем и увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Третья проблема, которая возникнет при замене одноразового пластика на оксоразлагаемые полимеры, – микропластик. Он не разрушается полностью и может перемещаться по окружающей среде, в том числе попадая в организм человека с пищей, водой и воздухом. Такая упаковка должна быть направлена на специальные полигоны, но в России пока таких нет, отметили в Greenpeace.

Также в РФ не решен вопрос с переработкой изделий из бумаги. Чаще всего она попадает на свалки загрязненной остатками пищи, а промышленное компостирование бумаги в стране не ведется. По мнению экологической организации, производство таких изделий приведет к росту вырубки леса, загрязнению водных объектов и воздуха.

В Greenpeace предложили отказаться от замены на биоразлагаемые и бумажные товары и упаковку и перейти на многоразовые варианты. «Переход на изделия, которые можно использовать много раз, не только предотвратит появление отходов и расход ресурсов, но и создаст новые рабочие места и позволит сократить выбросы парниковых газов. Если выбрать многоразовую упаковку взамен одноразовой, можно снизить влияние на климат на 85%», – указывается в письме

В марте зампред правительства РФ Виктория Абрамченко заявила о необходимости запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластик и трудноизвлекаемые материалы. Власти намерены убрать к 2030 году 50% вторичных ресурсов из общей массы отходов, что позволит «на 50% меньше захоранивать отходов».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.08.21

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