На сортировку мусора в России потребуется более 1 млрд рублей

Российским регионам требуется модернизация мусорного оборудования, чтобы обеспечить плановую переработку отходов. В некоторых субъектах техническую базу придется создавать фактически с нуля. По подсчетам Российского экологического оператора (РЭО), на эти цели только в 2021 году потребуется около 1,1 млрд рублей из федерального бюджета.

В прошлом году вице-премьер Виктория Абрамченко поручила РЭО и Минприроды подготовить проект поддержки обновления мусорной инфраструктуры. В финансово-экономическом обосновании субсидий предлагается выделить более 1 млрд рублей для возмещения мусорным компаниям до 25% лизинга техники по сортировке или переработке отходов (например, разрыватели пакетов, шредеры, прессы, грохоты, грануляторы), пишут «Известия».

«Очень важно поддерживать регионы в организации раздельного сбора мусора. У многих территорий нет возможности самостоятельно обеспечить всю последовательность процесса. Поэтому мы уже разработали правила субсидирования регионов для закупки контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов», – пояснил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

По его словам, важно не только собрать бытовой мусор, но и довести его от придомовой площадки до пункта сортировки, не смешивая. Для этого компаниям нужно выпустить на линию необходимое количество машин. Меры государственной поддержки в этом помогут.

Главная цель субсидий – повысить уровень внедрения раздельного сбора отходов в регионах и стимулировать компании переходить на современные экологичные технологии обработки и утилизации отходов без существенного роста тарифа, сказал глава РЭО Денис Буцаев. «Все механизмы поддержки направлены на выполнение федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с отходами. Ключевые показатели к 2030 году – сортировка 100% мусора и снижение на 50% количества отходов, направляемых на полигоны», – добавил он. Господдержка снизит нагрузку на граждан. Планируется, что жители меньше ощутят рост тарифов на сбор и переработку мусора.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.05.21

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