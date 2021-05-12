российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 мая 2021, 12:02 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

На сортировку мусора в России потребуется более 1 млрд рублей

Российским регионам требуется модернизация мусорного оборудования, чтобы обеспечить плановую переработку отходов. В некоторых субъектах техническую базу придется создавать фактически с нуля. По подсчетам Российского экологического оператора (РЭО), на эти цели только в 2021 году потребуется около 1,1 млрд рублей из федерального бюджета.

В прошлом году вице-премьер Виктория Абрамченко поручила РЭО и Минприроды подготовить проект поддержки обновления мусорной инфраструктуры. В финансово-экономическом обосновании субсидий предлагается выделить более 1 млрд рублей для возмещения мусорным компаниям до 25% лизинга техники по сортировке или переработке отходов (например, разрыватели пакетов, шредеры, прессы, грохоты, грануляторы), пишут «Известия».

«Очень важно поддерживать регионы в организации раздельного сбора мусора. У многих территорий нет возможности самостоятельно обеспечить всю последовательность процесса. Поэтому мы уже разработали правила субсидирования регионов для закупки контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов», – пояснил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

По его словам, важно не только собрать бытовой мусор, но и довести его от придомовой площадки до пункта сортировки, не смешивая. Для этого компаниям нужно выпустить на линию необходимое количество машин. Меры государственной поддержки в этом помогут.

Главная цель субсидий – повысить уровень внедрения раздельного сбора отходов в регионах и стимулировать компании переходить на современные экологичные технологии обработки и утилизации отходов без существенного роста тарифа, сказал глава РЭО Денис Буцаев. «Все механизмы поддержки направлены на выполнение федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с отходами. Ключевые показатели к 2030 году – сортировка 100% мусора и снижение на 50% количества отходов, направляемых на полигоны», – добавил он. Господдержка снизит нагрузку на граждан. Планируется, что жители меньше ощутят рост тарифов на сбор и переработку мусора.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.05.21

Треть опрошенных россиян отказалась от отпуска летом. / На укол 2-летнему Саше Лабутину нужно собрать еще 60 миллионов рублей до конца лета. / В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Мусорная реформа

РЭО назвал регионы-лидеры по раздельному сбору мусора

«Как был бардак, так и продолжается…» Сенаторы обрушились с критикой на Минприроды РФ за «мусорную реформу»

Минфин просит отложить строительство 25 мусорных заводов

Минприроды: на две из пяти закрытых свалок продолжают возить отходы

Мэрия объявила конкурс на рекультивацию самой большой городской свалки

«Уровень переработки отходов не превышает 7%»: Кудрин констатировал провал «мусорной» реформы

Россияне готовы к раздельному сбору мусора, но сдавать его некуда

Уралвагонзавод и СРГ-групп оспорят в суде конкурс по строительству мусоросортировки и полигона

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Мусорная реформа, Экология,