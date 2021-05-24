В правительстве ищут способы снизить цену пластиковой упаковки

Правительство получило Минэнерго, Минсельхозу и Минпромторгу подготовить меры по снижению стоимости пластиковой тары и сырья для нее. Свои варианты министерства должны представить к 25 мая.

Крупнейшие производители напитков и соков, молочной и мучной продукции пожаловались на подорожание упаковки для продуктов. По их данным, в течение рост цен составил 70-80%, говорится в протоколе совещания в Минпромторге, с которым ознакомились «Известия».

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков предупредил, что в течение двух месяцев им придется повысить цены из-за подорожавшей тары. Производители молочной продукции с начала года уже подняли цены на 5% по той же причине.

Минэнерго уверено, что цены на продукцию нефтехима, из которой делают тару, не являются решающими. Их доля в стоимости пластиковой упаковки около 40%. Но в министерстве создана рабочая группа для оценки ценообразования на сырье для пластиковой тары.

В Минпромторге не ждут подорожания продуктов, поскольку цена упаковки – это всего 5% в стоимости товара.

Напомним, производители муки предупредили о подорожании своей продукции из-за роста цен на минеральные удобрения. Во время сева озимых аграриям придется уменьшить посевные площади или добавлять меньше удобрений, то есть урожай станет меньше. Это станет причиной скачка цен на социально значимые товары: муку и хлеб, считают аграрии

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.05.21

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