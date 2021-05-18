Аграрии пригрозили скачком цен на муку из-за подорожавших удобрений

Ставропольское отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» попросило власти зафиксировать цены на минеральные удобрения. Альтернативой может стать резкое подорожание муки и хлеба.

В письме полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке предложено заморозить цены на уровне 10-процентного подорожания к июню 2020 года, пишет РБК со ссылкой на документ. По данным Росстата, 1 т аммофоса в марте 2021 года стоила 24,7 тыс. рублей, то есть на 60% дороже, чем в марте 2020-го. В других регионах цены на удобрения поднялись на 15-40%.

Во время сева озимых аграрии больше всего денег расходуют на минеральные удобрения, в том числе аммофос. В среднем на него тратят 5,4 млрд руб. (цена апреля), но по нынешним ценам нужно будет еще 4 млрд рублей, потому что подорожание составило 75% в годовом выражении.

Российская ассоциация производителей удобрений заявила, что сдерживает цены и российские компании платят на 20-30% меньше западных конкурентов. В Минпромторге подтвердили, что производители делают скидки. По их данным, цены увеличиваются с пределах «5-процентного ежемесячного роста».

В «Деловой России» предупредили, что аграрии закупят меньше аммофос, а следом либо уменьшат посевные площади, либо добавят меньше удобрений. Итог один: урожай озимых станет меньше, а, значит, цены на муку и хлеб вырастут.

В Минпромторге уверены, что цена на сельскохозяйственную продукцию не зависит от цены на удобрения. В Минсельхозе подсчитали, что в цене на пшеницу заложено не более 13,5% на расходы на аммофос. А в цене хлебобулочных изделий затраты на удобрения составляют 1-2%, сообщили в консалтинговой компании EY.

Накануне Минсельхоз предупредил о грядущем подорожании сахара из-за позднего сева и сбора урожая сахарной свеклы. Согласно прогнозу, поставки сахара задержатся именно в период максимального спроса, поэтому цены вырастут.

Ставрополь, Наталья Рязанова

Ставрополь. Другие новости 18.05.21

Крымские чиновники в очередной раз доверили нацпроект компании с сомнительной репутацией. / Путин анонсировал производство в России четвертой вакцины от коронавируса. / И.о. главы Шадринска Антон Мокан прокомментировал проблемы с водой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»