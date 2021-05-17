Минсельхоз предупредил о подорожании сахара

Цены на сахар могут снова резко вырасти, предупредила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и представители рынка. 1 июня действие соглашения о фиксации цен закончится, а новый урожай сахарной свеклы придет с опозданием, пишет «Коммерсантъ».

Сев свеклы идет с опозданием и сбор урожая может начаться не в июле, а в конце августа. В этот период спрос на сахар традиционно высокий и у граждан, и у промышленности, а, значит, вырастут и цены. Минсельхоз даст рекомендации заводам в первую очередь поставлять продукт торговым сетям, сказала Лут.

Правительство ищет новые способы регулировать цены на сахар. Пока рассматриваются введение ежегодной квоты для беспошлинного импорта, создание запаса, который обеспечит постоянные поставки и стабильность цен.

По данным издания, правительство планирует переключить переработчиков на закупки сырья у Объединенной зерновой компании (ОЗК), которую контролирует государство. Компания уже готова поставить промышленным потребителям 25 тыс. тонн сахара к 1 июня по 43,5-46 руб. за 1 кг.

Источник в крупном производителе назвал эти цены «непривлекательными» и добавил, что ключевые игроки заключают договоры на год-два. Некоторые уже присматриваются к зарубежным поставщикам. По его мнению, сахар в 2022 году будет продаваться по «запредельной» цене.

Как сообщал «Новый День», кабмин провел совещание по мониторингу цен на социально значимые товары, на котором министры согласились, что ценам на яйца, гречу, сахар, пшеничный хлеб и подсолнечное масло нужно уделить особое внимание. Правительство предусмотрело льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.05.21

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