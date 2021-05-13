Правительство РФ заявило о замедлении роста цен на продукты

Цены на продукты питания стали расти медленнее, а потребительская инфляция замедлилась до 5,52%. Такие данные были озвучены на совещании по мониторингу цен на социально значимые товары, которое провел первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«За годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт – до 6,6% с 7,6% в марте. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%. Рост цен на другие продукты питания замедлился до 0,7% с 1,2% в марте», – сообщили в пресс-службе кабмина.

Министры согласились, что ценам на яйца, гречу, сахар, пшеничный хлеб и подсолнечное масло нужно уделить особое внимание. Правительство уже приняло решение о демпфере по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника, идет формирование зернового демпфера.

«Предусмотрены льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы. Также – субсидии мукомолам на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы, и хлебопекам на возмещение затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий при условии неповышения цены», – поделились в кабмине.

По данным Росстата, в апреле продовольственная инфляция составила 0,75%, а годовая достигла 6,55%. С начала года продукты стали дороже в среднем на 3,85%, пишет «Коммерсантъ». В апреле больше всего подорожали яйца (+6,8%), сахар (+1,88%), подсолнечное масло (+1,35%). Лидером среди овощей стала свекла (+20,1%), заметно меньше выросли цены на морковь (+9,6%) и капусту (+8,5%). А вот помидоры подешевели на 5,9%, апельсины – на 3,7%, огурцы – на 1,6%.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин одной из причин роста цен на продовольствие назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей. По его мнению, бизнесмены воспользовались ростом мировых цен, чтобы увеличить собственную прибыль. Глава правительства согласился, что итог сдерживания цен никого полностью не устраивает, но без принятых властями мер Россию ожидал бы «взрывной неконтролируемый» рост цен.

Москва, Наталья Рязанова

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