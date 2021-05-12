Это жадность: Мишустин назвал причину роста цен в России на социально значимые товары

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обвинил в жадности отдельных производителей и торговые сети, которые необоснованно повышают цены на социально значимые товары. «И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей», – сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ.

Премьер уточнил, что бизнесмены воспользовались ростом мировых цен в качестве повода для увеличения собственной прибыли внутри России. По его словам, в этой ситуации, чтобы не допустить неконтролируемого роста цен, правительство применило гибкий подход, в том числе, через поддержку производителей и увеличение экспертных пошлин.

«Результат сдерживания цен, конечно, никого полностью не устраивает. Но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной неконтролируемый рост цен. Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте, но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России», – подчеркнул Мишустин.

При этом премьер заверил, что «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

После доклада Мишустина на тему жадности обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. Обращаясь к премьеру, глава нижней палаты парламента от имени всех фракций задал вопрос о эффективности борьбы с такими действиями бизнеса, который в массовом порядке «выкачивает» прибыль из России. «Нам важно, чтобы в этом вопросе был наведен порядок. Вообще люди спрашивают, когда вы наконец-то все это прекратите? Этот вопрос задается из года в год», – сказал Володин, напомнив, что при вступлении в должность Мишустин заверял, что это направление для него будет приоритетным.

Глава правительства со своей стороны заверил, что работа в этом направлении идет, в том числе, с помощью новых соглашений об избежании двойного налогообложения с иностранными юрисдикциями. При этом Мишустин уточнил, что по итогам 2019 года объемы выведенных средств из России в виде дивидендов, роялти составили 4,3 трлн рублей.

«На первом месте топливно-энергетический комплекс. Это примерно 27% из всех дивидендов, роялти и процентов. На втором месте – это металлургия. На третьем месте банки… Потом ритейл, логистика», – пояснил премьер, говоря об отраслях, которые выводят больше всего средств из России.

Москва, Светлана Антонова

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