Абрамченко предложила запретить пластиковую посуду

Зампред правительства Виктория Абрамченко заявила о необходимости запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластик и трудноизвлекаемые материалы. Такое мнение она высказала, выступая на форуме «Чистая страна» в Сколково, передает РБК.

«Мы должны стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, перейти к раздельному накоплению ТКО. Мы должны с вами запрещать, нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Этим нужно заниматься и это есть уже в практической работе правительства», – сказала она.

Власти намерены убрать к 2030 году 50% вторичных ресурсов из общей массы отходов, что позволит «на 50% меньше захоранивать отходов». По словам Абрамченко, на каждый рубль инвестиций из бюджета власти намерены привлечь 3 рубля частных инвестиций.

Как писал «Новый День», в октябре 2020 года в Англии вступил в силу запрет на использование пластиковых трубочек и мешалок, а также ватных палочек. Такая мера принята в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды. В новых правилах есть исключение – люди с определенными заболеваниями и инвалидностью смогут попросить пластиковые трубочки в ресторанах или пабах, а также купить их в аптеках, сообщает CNBC.

По данным британского правительства, в Англии ежегодно используется примерно 4,7 млрд пластиковых соломинок, 1,8 млрд ватных палочек и 316 млн в пластиковых мешалок. Многие из этих изделий в конечном итоге попадают в океан, что наносит вред дикой природе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.03.21

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