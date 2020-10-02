Англия ввела запрет на пластиковые трубочки, мешалки и ватные палочки

В Англии вступил в силу запрет на использование пластиковых трубочек и мешалок, а также ватных палочек. Такая мера принята в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды.

В новых правила есть исключение – люди с определенными заболеваниями и инвалидностью смогут попросить пластиковые трубочки в ресторанах или пабах, а также купить их в аптеках, сообщает CNBC.

По данным британского правительства, в Англии ежегодно используется примерно 4,7 млрд пластиковых соломинок, 1,8 млрд ватных палочек и 316 млн в пластиковых мешалок. Многие из этих изделий в конечном итоге попадают в океан, что наносит вред дикой природе и окружающей среде.

Ряд торговых точек в Англии начали отказываться от этой продукции до того, как запрет вступил в силу. Многие рестораны и бары, например, заменили пластиковые трубочки на бумажные, а пластиковые столовые приборы и мешалки – на биоразлагаемые аналоги.

Правила, вступившие в силу четверг, 1 октября, первоначально должны были заработать в апреле, но власти решили отсрочить начало действия новой меры, ссылаясь на на пандемию коронавируса и «перебои в работе предприятий».

Как отмечается, за последние несколько лет несколько крупных компаний предприняли шаги по сокращению использования пластика.

Так, в сентябре Lego Group заявила, что планирует постепенно отказаться от одноразовых пластиковых пакетов к 2025 году, а в следующем году намечено испытание пригодных для вторичной переработки бумажных пакетов. Год назад компания Unilever заявила, что к 2025 году сократит вдвое использование первичного пластика.

Напомним, что о планах запретить на законодательном уровне продажу пластиковых трубочек для коктейлей и некоторых других одноразовых изделий из пластика, в том числе ватные палочки, власти Великобритании сообщили еще в апреле 2018 года. По данным министерства окружающей среды страны, в Великобритании ежегодно выбрасывается около 8,5 млрд пластиковых трубочек.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 02.10.20

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