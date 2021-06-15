Госдума РФ одобрила квотирование вредных выбросов

Депутаты приняли во втором чтении пакет поправок, регулирующих объем выбросов в атмосферу в ряде городов. Планируется снизить содержание вредных веществ в воздухе 12 промышленных центров.

«Эксперимент будет проходить в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце, Чите», – сообщается на сайте Госдумы.

Планируется, что эти города к 2024 году снизят уровень вредных выбросов на 20%.

Компаниям и ИП также разрешили без пени погасить просрочку авансовых платежей за вред окружающей среде, допущенную в третьем квартале 2020 года. Те же меры коснуться и трех первых кварталов текущего года.

Как сообщал «Новый День», в Уфе на 1 июня специалисты обнаружили превышение норм сразу по нескольким вредным веществам, в том числе сероводороду. В конце мая Челябинск накрыл смог, в результате чего жители жаловались на химический запах и аллергические реакции.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.06.21

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