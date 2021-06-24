В пяти регионах России полиция использует новую систему распознавания людей и машин

Министерство внутренних дел применяет в пяти регионах России новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей. Об этом сообщил гендиректор технологического партнера Ростеха, компании-разработчика Ntechlab Андрей Теленков.

«Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом», – цитирует Теленкова ТАСС. Представитель компании не уточнил, о каких регионах идет речь.

Специалисты Ntechlab разработали систему распознавания лиц, а теперь объединили ее с функцией распознавания силуэтов людей и машин. В результате получилась платформа мультиобъектной видеоаналитики, которая в режиме реального времени отображает видеопотоки, распознавая силуэты прохожих и автомобилей.

Систему уже используют в Латинской Америке и в странах СНГ. «В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью», – пояснил Теленков. Технология учитывает походку, рост и другие признаки, а также позволит искать людей по атрибутам внешности, таким, как, например, очки, шляпа или борода.

Что касается распознавания автомобилей, то система не только «разглядит» номерной знак, но и определяет цвет, марку, индивидуальные особенности машины. Таким образом, ее можно применять для анализа видео с камер, где видна только часть автомобиля, или нельзя распознать номера.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.06.21

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