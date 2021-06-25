Логины и пароли 1,2 млн россиян хакеры слили в открытый доступ

В открытом доступе оказались данные о логинах и паролях более 1,2 млн россиян. Об этом сообщил сервис проверки учетных данных, разработанный компанией Bi.zone.

«Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone помогла свыше полутора миллионам россиян проверить свои учетные данные на наличие утечек, содержащих их логины и открытые пароли. Потенциальными жертвами могли стать владельцы более 1 млн 200 тыс. контактов», – пишет ТАСС со ссылкой на экспертов.

При этом информация открыта не только в теневом сегменте интернета, она находится в свободном доступе для любого пользователя. Таким образом, злоумышленникам даже нет необходимости ее покупать.

Многие россияне используют одинаковые логины и пароли для разных сайтов. В результате утечка может привести к взлому всех аккаунтов одного пользователя, предупреждают специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

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