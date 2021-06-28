Ежегодные потери оружейного рынка из-за ужесточения закона составят 5 млрд рублей

Потери оружейной отрасли от принятия поправок к закону «Об оружии» составят 5 млрд рублей в год. Помимо этого, около девяти тысяч человек лишатся работы. Об этом сообщили в Союзе оружейников России.

Желаемый профилактический эффект, которого авторы поправок к закону «Об оружии» хотят добиться, несоизмерим с теми потерями, с которыми столкнется оружейная отрасль, рассказал РБК исполнительный директор Союза оружейников России Владимир Жихарев. По его словам, суммарные потери выручки российских производителей и продавцов оружия, патронов, тюнинговых комплектов и аксессуаров могут составить около 5 млрд рублей ежегодно.

По данным Союза оружейников России, сегодня в стране около тысячи оружейных магазинов. 75% из них окажутся на грани закрытия в течение полугода. Введение стажа для покупки полуавтоматического оружия «повергнет всю отрасль в состояние кризиса», сообщается в письме, которое более 40 компаний, продающих оружие, направили президенту «Опоры России» Александру Калинину.

Советник гендиректора одного из крупнейших производителей стрелкового оружия, предприятия «Молот-Оружие» Василий Нагаев подчеркнул, что около 80% всей выпускаемой продукции попадают под ограничения. Он добавил, что сокращение рынка на 10-15% затруднит возможность компании выплачивать зарплаты и налоги, закупать материалы. Гендиректор производящего патроны предприятия «Техкрим» Олег Кузьменко считает, что ужесточение закона направлено против российских производителей.

В свою очередь в Росгвардии придерживаются иного мнения. Гражданин, впервые приобретающий огнестрельное оружие, например охотничье, сможет претендовать только на одностволку или двустволку, после двух лет владения он будет приобретать оружие многозарядное, а затем, еще через три года, – нарезное. Такая схема поэтапно открывает возможность приобретения новых, более мощных видов оружия. «За счет этого будут простимулированы продажи и будут развиваться новые модели отечественного оружия», – подчеркивает представитель ведомства. При этом конфискат подлежит уничтожению, а значит в оборот будет поступать больше новых видов оружия.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.06.21

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